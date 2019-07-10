شكرا لقرائتكم خبر عن إليسا تحيى حفل مهرجان قرطاج الدولى مطلع أغسطس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحيى النجمة اللبنانية إليسا حفل غنائى كبير ضمن مهرجان قرطاج الدولى فى دورته الـ 55 مطلع شهرأغسطس المقبل، وتضم قائمة الحفلات عدد من النجوم من ضمنهم راغب علامة وعاصى الحلانى وصابر الرباعى .

ويفتتح مهرجان قرطاج الدولى دورته الـ55 يوم 11 يوليو بعرض باليه "بحيرة البجع" لتشايكوفكسى، ويختتم المهرجان فعالياته بحفل كبير للسوبر ستار صابر الرباعى يوم 20 أغسطس .

والمهرجان يقدم هذا العام عروض موسيقية متنوعة من أربع قارات هى: آسيا وأفريقيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية وعروض للشباب وعروض للفرجة، ولأن تونس عاصمة ثقافية إسلامية يقدم المهرجان عروضا صوفية.

Advertisements

يذكر أن آخر أعمال إليسا كان فيديو كليب أغنية "كرهنى" وهى إحدى أغنيات ألبومها الأخير "إلى كل اللى بيحبوني"، وهى أغنية باللهجة اللبنانية من كلمات على المولى، وألحان فضل سليمان، وتوزيع كميل خورى شقيق إليسا، والفيديو كليب من إخراج إنجى جمال.