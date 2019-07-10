يارا تشوق جمهورها بـ"تغريدة غامضة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي: نشرت الفنانة يارا، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، تغريدة تشوق بها جمهورها. وكتبت يارا: "نسيت قلكم أهمّ شي، بس تصحوا وتفتّحوا عيونكم على طول قبل أيّ شي بدكم تعملوه تشوفوا المفاجأة يلّي رح أعملكم ياه". يُذكر أن الفنانة يارا احتفلت مؤخرا بعيد ميلادها.

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