هل يشارك حمو بيكا في مسرحية "ريا وسكينة"؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

نشر حمو بيكا، مغني المهرجانات، عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام"، صورة تجمعه بالفنانة بدرية طلبة، من أحد المسارح.

وكتب بيكا: "انتظروا مفاجآت العيد".

ونشرت الفنانة بدرية طلبة، فيديو لها من أمام مسرح تياترو النيل بالإسكندرية، وعلقت عليه: "ما شاء الله لاقوة إلا بالله استنونا تاني أيام عيد الاضحي المبارك مسرحية "براءة ريا وسكينة"، انتصار وبدرية طلبة وحمو بيكا، على مسرح تياترو النيل بالإسكندرية دعواتكم".

والمسرحية من إخراج حسام الدين صلاح، وإنتاج شركة "هاي موكا" للإنتاج الفني، والعرض يناقش قضية براءة "ريا وسكينة" التي أثارت الجدل خلال الفترة الماضية.