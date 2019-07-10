بالفيديو| سلمان خان يرقص مع أصدقائه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي: نشر الفنان الهندي، سلمان خان عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام"، فيديو له وهو يرقص مع أصدقائه. ونال الفيديو إعجاب محبي ومتابعي سلمان خان، ووصفوه بالمبهج. يُذكر أن النجم سلمان خان يقوم حاليًا بتصوير أحدث أفلامه، وهو الجزء الثالث من سلسلة أفلامه الشهيرة Dabangg، وكان سلمان خان قد صور من الفيلم على صفحته على الإنستجرام، وكتب معلقا عليها: "بدأنا تصوير 3 Dabangg في نارمادا الجميلة".

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