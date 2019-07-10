في ذكرى وفاة سامي العدل.. أهم المحطات في حياته

يحل اليوم ذكرى وفاة الفنان الكبير سامي العدل، حيث ولد يوم السبت الموافق 2 نوفمبر من عام 1946، في قرية كفر عبد المؤمن، بمركز دكرنس، محافظة الدقهلية، لعائلة فنية فأشقاؤه المنتجون محمد وجمال العدل والسيناريست مدحت العدل، وهو صاحب شركة إنتاج مهة بمصر، وهي العدل جروب.

وقدم النجم الراحل سامي العدل مجموعة من أهم الأدوار خلال مشواره جعلته راسخًا فى الذاكرة لا بسبب تلك الأدوار فحسب، وإنما بسبب شخصيته المميزة، التى طالما اشتهرت بجدعنتها وطيبتها الشديدة مما جعله محبوبًا بين زملائه، بينما اعتبره أشقاءه بمثابة الأب الروحى لهم ويهدوه أى نجاح فى لمسة وفاء تظهر مع كل أعمالهم الذى لا يزال اسم سامى العدل يتوج كل تتراتها.

اشتهر الفنان سامي العدل أثناء دراسته بلقب الجدع بين زملائه، بينما كان حمامة السلام هو لقبه فى الكبر بين زملاءه من الوسط الفنى لما كان يقوم به من أدوار اشتهر بها فى الصلح بينهم فى أى خلاف يحصل حتى قيل أنه ينظم جلسة شهرية بين المتخاصمين لتصفية النفوس.

بدأ الفنان سامي العدل التمثيل فى أوائل السبعينيات من خلال فيلم "كلمة شرف" الذى تم إنتاجه عام 1972، وتوالت أدواره الثانوية إلى أن بزغ نجمه لأول مرة من خلال مسلسل "السمان والخريف"، وذلك بعد تخرجه من المعهد العالى للفنون المسرحية.

و من أشهر أعماله في عالم السينما و التلفزيون و المسرح: "أنا لا عاقلة ولا مجنونة"، "كلام فارغ"، "رجب فوق صفيح ساخن"، "نفوس معذبة"، "دمعة ندم"، "الحل اسمه نظيرة"، "عريس لفاطمة"، "عصابة حمادة و توتو"، "الحرملك"، "مملكة الهلوسة"، "جواري بلا قيود"، "ولكن شئياً ما يبقى"، "البركان"، "سيدة الفندق"، "ملحمة

كبرت"، "فوزية البرجوازية"، "حكايات هو و هي"، "أقوى من القانون"، "ليلة طويلة"، "الحسناء و البلطجي"، "الشرابية"، "الكماشة"، "حقد امرأة"، "المرأة و القانون"، "امرأة للأسف"، "المرشد"، "فتوات السلخانة"، "الصعايدة جم"، "الوحوش الصغيرة"، "اللعبة الأخيرة"، "سلم لي على سوسو"، "اختفاء زوجة"، "النصاب و الكلب"، "الأهطل"، "الدكتورة منال ترقص"، "القانون لا يعرف الحب"، "مذبحة الشرفاء"، "رجل من نار"، "مطاردة في الممنوع"، "أمريكا شيكا بيكا"، "مجانينو"، "حرب الفراولة"، "إشارة مرور"، "هيستيريا"، "أشغال شاقة"، "هوانم جاردن سيتي"، "شورت و فانلة و كاب"، "فرقة بنات وبس"، "أوبرا عايدة"، "أرض الخوف"، "زنقة الستات"، "حديث الصابح و المساء"، "رانديفو"، "العاصفة"، "أصحاب ولا بيزنس"، "سحر العيون"، "خلي الدماغ صاحي"، "شباب على هواء"، "بلد المحبوب"، "ملفات سرية"، "رجل في زمن العولمة"، "هروب مومياء"، "نجمة الجماهير"، "ملك روحي"، "اللي بالي بالك"، "سهر الليالي"، "محمود المصري"، "لقاء ع هوا"، "عوكل"، "حالة حب"، "أحلى الأوقات"، "خالتي فرنسا"، "للثروة حسابات آخرى"، "حمادة يلعب"، "أريد خلعاً"، "ريا و سكينة"، "فرحان ملازم آدم"، "الغواص"، "سوق الخضار"، "عودة الندلة"، "كلام في الحب"، "التوربيني"، "غرفة 707"، "قضية رأي عام"، "شارع 18"، "بلطية العايمة"، "أزمة شرف"، "السفاح"، "قانون المراغي"، "كلام نسوان"، "بالشمع الأحمر"، "الكبار"، "ولد و بنت"، "عرض خاص"، "الديلر"، "سمارة"، "دوران شبرا"، "شارع عبد العزيز"، "سيدنا السيد"، "سر علني"، "أخت تريز"، "الداعية"، "سيرة حب"، "تفاحة آدم"، "حارة اليهود"، "بينالسرايات".

تزوج الفنان الراحل سامي العدل من ثلاث نساء أولهم كانت الفنانة نادية شكري، و أنجبت منه ابنتهما الوحيدة الفنانة رشا سامي العدل، و لكن انتهى بالانفاصل، ثم تزوج للمرة الثانية من الكاتبة ماجدة نور الدين، ثم جاءت الزيجة الثالثة و الأخيرة من الممثلة عفاف رشاد.

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تعرض الفنان سامي العدل لوعكة صحية، وتم نقله على أثرها للمركز الطبي العالمي.

كُرم الفنان الراحل سامي العدل، قبل وفاته بأيام من قبل مهرجان المسرح العربي، وخلال التكريم دخل في نوبة بكاء شديدة، قائلاً: "بهدى هذا التكريم إلى صديقي وزميلي المرحوم إبراهيم يسرى، تمنيت يوم تكريمنا في المعهد يكون متواجدًا معانا إبراهيم يسرى لأنه دفعتي أنا وفاروق الفيشاوي وعماد رشاد لكن للأسف يوم عيد ميلاده ربنا افتكره وكنا متعودين نقول على إبراهيم الوحيد اللي عمرنا مسمعناه بيجيب سيرة حد غلط خالص عشان كده ربنا سابنا يعذبنا وافتكره هو".

وبعد التكريم بأيام لحق الفنان سامي العدل بصديقه الفنان إبراهيم يسرى، ورحل سامي عن عالمنا في فجر يوم الجمعة الموافق 10 يوليو 2015، عن عمر يناهز 69 سنة، بسبب هبوط حاد في الدورة الدموية نتيجة ضعف في عضلة القلب، داخل المركز الطبي العالمي.

وتم تشيع جثمان النجم الراحل سامي العدل من مسجد أل رشدان، و ذلك وسط حضور ضخم من نجوم الفن و الرياضة و رجال الدولة و جمهوره من أبرز الحضور: "آسر ياسين، أشرف زكي، روجينا، أحمد عيد، أحمد رزق، مريم حسن، زينة، فاروق الفيشاوي، محمد أبو داود، منة شلبي، ريهام عبد الغفور، جمال سليمان، صفاء الطوخي، إيمي المولى، مجدي كامل، مها أحمد، أشرف عبد الغفور، لقاء الخميسي، محمد عبد المنصف، هاني سلامة، أحمد كمال، رامي وحيد، هبة عبد الغني، مروان حامد، داوود عبد السيد، خالد يوسف، عمرو عرفة، علي إدريس، أنس الفقي، فوزي العوامري، محمد محمود، مدحت صالح، مصطفى قمر، عمر عبد العزيز، هاني مهنا، نصير شمه، إبراهيم المعلم، عماد الدين حسين، محمود الخطيب، رؤوف جاسر، أيمن يونس، حمادة صدقي، أحمد حسام ميدو.