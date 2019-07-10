شاهد.. بوستر ألبوم هيثم شاكر الجديد

نشر الشاعر محمد عاطف بوستر ألبوم الفنان هيثم شاكر، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، و من المقرر طرحه بالأسواق في شهر أغسطس المقبل، و لم يتسقر على أسمه حتي الآن.
و يضم الألبوم على 12 أغنية و هم: "ماتوصونيش"، "لحقتيني"، "يا حبيبة"، "إحنا إفترقنا"، "مش مهم أنا"،"بحبك لنفسي"، "بابي مفتوح"، "جاب الكلام بعضه"، "راحتي وياك"، "ماتغيبوش"، "مهما بعدنا"، "راحو".
ويتعاون الفنان هيثم شاكر من خلاله مع مجموعة من الشعراء و الملحنين و الموزعين من بينهم: "أيمن بهجت قمر، عمرو مصطفى، شريف مكاوي، نادر عبد
يذكر أن الفنان هيثم شاكر انتهى من تصوير 3 أغنيات بطريقة الفيديو كليب من ألبومه الجديد، الأولى بعنوان " متوصنيش"، والثانية "ياحبيبة"، والثالثة "افترقنا"، ويقوم باخراج الكليبات الثلاثة المخرج اليونانى يانس ديمولتساس.
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