شاهد.. بوستر ألبوم هيثم شاكر الجديد

نشر الشاعر محمد عاطف بوستر ألبوم الفنان هيثم شاكر، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، و من المقرر طرحه بالأسواق في شهر أغسطس المقبل، و لم يتسقر على أسمه حتي الآن.

و يضم الألبوم على 12 أغنية و هم: "ماتوصونيش"، "لحقتيني"، "يا حبيبة"، "إحنا إفترقنا"، "مش مهم أنا"،

"بحبك لنفسي"، "بابي مفتوح"، "جاب الكلام بعضه"، "راحتي وياك"، "ماتغيبوش"، "مهما بعدنا"، "راحو".

ويتعاون الفنان هيثم شاكر من خلاله مع مجموعة من الشعراء و الملحنين و الموزعين من بينهم: "أيمن بهجت قمر، عمرو مصطفى، شريف مكاوي، نادر عبد

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الله، محمد يحيى، أحمد إبراهيم، أمير طعيمة، رمضان محمد، شادي حسن، أحمد وجيه، محمد رفاعي، وليد سعد، تامر علي، محمد عاطف، سلامة علي، بهاء الدين محمد، أحمد صلاح حسني.

يذكر أن الفنان هيثم شاكر انتهى من تصوير 3 أغنيات بطريقة الفيديو كليب من ألبومه الجديد، الأولى بعنوان " متوصنيش"، والثانية "ياحبيبة"، والثالثة "افترقنا"، ويقوم باخراج الكليبات الثلاثة المخرج اليونانى يانس ديمولتساس.