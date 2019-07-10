شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد عرض النسخة الحية من فيلم ديزني " Mulan" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستقبل دور العرض السينمائي يوم 27 مارس من العام المقبل 2020 عرض النسخة الحية من فيلم شركة ديزني، "Mulan" وهو الفيلم الذي يأتي استثمارا لنجاح النسخة الأنيميشن التى حققت رواجا كبيرا والتي طرحت عام 1998 وحققت 304 مليون دولار أمريكي حول العالم بعد عرضها في أكثر من 2800 شاشة عرض سينمائي.
الفيلم هو "live-action" وتدورأحداثه حول فتاة شابة صينية تتحول لمحاربة، وذلك من أجل إنقاذ والدها، ويقوم نيكى كارو بإخراج الفيلم.
يذكر أن الفيلم من بطولة دوني ين والذي قدم عددا كبيرا من الأعمال الفنية الناجحة، من أبرزها: "Seven Swords" و"Painted Skin" و"Ip Man" و"The Lost Bladesman" و"Together"، وغيرها وتجسد دور مولان الفنانة ليو يي فاي ويشارك بالعمل جيت لي ولي جونج وجايسون لي.
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