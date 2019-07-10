بهذه الكلمات.. أصالة تدعم المنتخب الجزائري

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:
نشرت الفنانة أصالة، عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام" صورة لعلم الجزائر، لتدعم بها منتخب محاربي الصحراء، في كأس الأمم الأفريقية.
وكتبت أصالة: "الجزائر العظيمة كيف لا يكون لها كلّ المحبّة والإجلال، بلد المليون شهيد وملايين الأبطال، أملنا فيها كبير وقلوبنا معكم جميعاً، ندعو ونعلم أنّكم على أهبة الاستعداد للفوز".
ويلتقي المنتخب الجزائري مع نظيره الإيفواري، غدا الخميس في دور الثمانية بكأس الأمم الأفريقية.
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