بداية من 2020.. لن تشاهد "Friends"على نتفليكس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

إذا كنت من محبي ومتابعي المسلسل الشهير "Friends" وتتابعه على شبكة نتفليكس، فلن يمكنك فعل هذا بداية من ربيع 2020، إذ سيتم إطلاق شبكة HBO Max، وهو اسم خدمة البث المباشر الجديدة للمستهلكين من شركة Warner Media، والتي تحوي قرابة 10 الآف ساعة من المحتوى، بما في ذلك أنجح مسلسلات "التسعينيات" وعلى رأسها "Friends".

ولم تعلن شركة Warner Media عن سعر الخدمة بعد، ولكن من الواضح أنها ستكون منافسة لـNetflix وHulu وDisney Plus وغيرها، وفقا لموقع "فارايتي".

وبموجب اتفاق جديد مع Warner Bros. Television، ستحصل HBO Max على حقوق بث حصرية عند الإطلاق لجميع حلقات "Friends" البالغ عددها 236 حلقة.