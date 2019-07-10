هكذا رد شريف منير على متابعة سألته عن حجاب ابنته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

نشر الفنان شريف منير عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام" صورة له مع ابنته فريدة، وعلق عليها: "أب كوول".

وسألت متابعة شريف منير: "بما إنك كل يوم بتنزل عادات حلوة، علمت بنتك إن الحجاب ستر المرأة والدين بيقول كده، ودا أهم من كل عاداتك".

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ورد شريف منير عليها: "هي بتتعلم دين وتربية، وموضوع الحجاب دا راجع ليها، لازم تكون هي مقتنعة".

وشارك الفنان شريف منير مؤخرا ضيف شرف في فيلم "الممر"، بطولة أحمد عز، إياد نصار، هند صبري، محمد جمعة، محمد فراج، محمد الشرنوبي، أحمد صلاح حسني، شريف منير، محمود حافظ، أمير صلاح الدين، أحمد رزق، أحمد فلوكس".