بعد عرض دور كومبارس عليه.. محمد التاجي: "تطاول على شخصي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

عبر الفنان محمد التاجي عن استيائه بسبب عرض عليه دور رأى أنه غير مناسب لتاريخه الفني.

وكتب الفنان محمد التاجي، عبر حسابه على فيس بوك: "بعد 14 شهر قاعد في بيتي، جاني الليلة دي مشهد كومبارس متكلم في مسلسل، يالله، بجملة التطاول على شخصي الضعيف".

يذكر أن آخر أعمال الفنان محمد تاجي ظهوره في مسلسلات فوق الحساب وعائلة الحج نعمان 2 والشارع اللي ورانا والأب الروحي 2 في عام 2018.