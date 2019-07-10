ليالي الصيفية| هند صبري مع صديقاتها وسارة سلامة بفستان أمام حمام السباحة ورامي صبري مع نجله

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

مع حلول فصل الصيف، يحرص نجوم الفن على الاستمتاع بأوقاتهم في المصايف والمتنزهات المختلفة، داخل وخارج مصر، بعد انتهاء الموسم الرمضاني وعيد الفطر، ونرصد لكم في هذا التقرير وجهة نجوم الفن في المصايف..

هند صبري

حرصت الفنانة هند صبري على قضاء إجازة الصيف، وشاركت صورها مع جمهورها عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام"، إذ ظهرت فيها برفقة صديقاتها.

نجلاء بدر

وتوجهت الفنانة نجلاء بدر لقضاء العطلة الصيفية، على أحد الشواطئ، وحرصت على مشاركة صورها مع جمهورها عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام".

سمر يسري

نشرت الإعلامية سمر يسرى، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، صور جديدة من إجازتها الصيفية، والتي ظهرت فيها على الشاطئ في العلمين.

رامي صبري

نشر الفنان رامي صبري صورة جديدة له عبر حسابه بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، خلال قضاء إجازته الصيفية في الساحل الشمالي، وظهر فيها برفقة نجله علي.

لاميتا فرنجية

Advertisements

ونشرت الفنانة لاميتا فرنجية، صور لها من إجازتها الصفية التي تقضيها في تايلاند، وظهرت فيها وهي تلعب كرة السلة.

حازم إيهاب

شارك الفنان الشاب حازم إيهاب، جمهوره عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام" بصورة لها من إجازتها الصيفية التي يقضيها على أحد الشواطئ.

رنا سماحة

نشرت الفنانة رنا سماحة، عبر حسابها بموقع إنستجرام، صور جديدة من إجازتها الصيفية التي تقضيها على أحد الشواطئ.

أحمد فهمي

شارك الفنان أحمد فهمي متابعيه، بصورة جديدة له على مواقع التواصل الاجتماعي، من إجازته الصيفية التي يقضيها على أحد الشواطئ، وظهر فهمي فيها مع كلبه.

سارة سلامة

نشرت الفنانة سارة سلامة صورة لها عبر حسابها بموقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة متميزة، في أثناء إجازتها الصيفية التي تقضيها حاليا فى إحدى المدن الساحلية.

أحمد كامل

أما الفنان الشاب أحمد كامل، فقد شارك متابعيه بصورة له عبر حسابه بموقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام، وذلك من إجازته الصيفية التي يقضيها في مارينا.