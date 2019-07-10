شاهد: جاستن بيبر يشارك في تحدي غطاء الزجاجة.. ويدعو توم كروز للمنافسة

شارك المغني الكندي الشهير جاستن بيبر، في تحدي غطاء الزجاجة الذي انتشر مؤخرًا على مواقع التواصل الاجتماعي وصفحات السوشيال ميديا.

ونشر بيبر، عبر حسابه الرسمي على «انستجرام»، مقطع فيديو، أمس الاثنين، ظهر خلاله وهو يقفز بلياقة ليركل غطاء الزجاجة دون أن تسقط أرضًا.

وكتب تعليقًا على الفيديو، داعيًا خلاله زوجته هايلي بالدوين والنجم العالمي توم كروز للمشاركة في التحدي.

وحصل الفيديو على عدد مشاهدات يزيد على 16.1 مليون مشاهدة بعد نشره بحوالي 15 ساعة فقط.