شاهد.. فيفي عبده تدخل على مدخل فيلتها حافية القدمين!

كتب امير فتحي في الأربعاء 10 يوليو 2019 03:53 صباحاً - تواظب الفنانة والراقصة المصرية فيفي عبده على مشاركة متابعيها بفيديوهات لها في اماكن متعددة.
فيفي عبده التي تمضي إجازتها في الساحل الشمالي دائما ما تنشر عبر حسابها على انستغرام فيديوهات لها وهي تتنزه وتستمتع بالشمس والبحر هناك.
وجديدها فيديو ظهرت فيه ترقص أمام باب فيلتها الخاصة، وكانت ترتدي فستانا أخضر وترقص وهي حافية القدمين.
وكانت فيفي عبده قد نشرت سابقا فيديو ظهرت فيه اثناء ركوبها على الدراجة وعلقت قائلة: “المثل اللي بيقول النهارده امشي ومد دة شيء يهد يا مساء الحبشتكنات سكه و الطريق للعجل”.
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