الغاء حفل نيكي ميناج في السعودية.. وتضارب حول السبب!

كتب امير فتحي في الأربعاء 10 يوليو 2019 02:56 صباحاً - نقلت صحيفة سبق السعودية على لسان ”مصادر مطلعة“ تأكيدهم صدور توجيهات بإلغاء الحفل الذي كان مقررًا أن تقيمه نيكي ميناج ضمن إحدى الفعاليات العالمية الخاصة بموسم جدة؛ وذلك إثر مخالفتها طبيعة الحفلات الغنائية التي تقام في السعودية.

وقالت المصادر ذاتها ، إن ”التوجيهات الصادرة بهذا الخصوص تضمنت مراجعة المعايير التي على ضوئها كان سيتم استضافة المغنية العالمية نيكي ميناج في ظل عدم ملاءمة ظهورها لطبيعة الفعاليات الغنائية التي تستضيفها مدن البلاد، المحكومة بضوابط محددة ونظامية، لا يمكن تجاوزها بأي حال من الأحوال“.

غير ان موقع الحرة قال نيكي ميناج هي من الغت الحفل وذلك تضامنا مع “حقوق المرأة والمثليين وحرية التعبير”.

وقالت ميناج التي كانت ستغني في جدة يوم الـ18 من هذا الشهر في إطار فعاليات موسم جدة: “بعد التفكير المتأني، قررت عدم المضي قدما في الحفلة. ورغم أني لا أريد أكثر من مجرد تقديم عرضي للجماهير في السعودية، إلا أنه وبعد تثقيف نفسي بشكل أفضل حول القضايا، أعتقد أنه من المهم بالنسبة لي أن أوضح دعمي لحقوق المرأة ومجتمع المثليين وحرية التعبير”.

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كما نشرت نيكي ميناج صورة عبر حسابها على انستغرام للتفاعل مع جمهورها في السعودية حيث طلبت منهم كتابة تعليقاتهم وقالت انها سترد عليهم.