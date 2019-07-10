أمل حجازي: هل أصبحت المحتشمة شاذة؟.. صورة

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
شاركت الفنانة اللبنانية أمل حجازي، متابعيها عبر صفحتها الشخصية بموقع «إنستجرام»، صورة على أحد الشواطئ تحظر ارتداء البوركيني بأحد المسابح.
أمل حجازي، علقت على الصورة قائلة: «ما رأيكم بهذه الإهانة والعنصرية!! هل أصبحت المحتشمة شاذة في هذا العصر؟ لقد رأيت مثل هذه اليافطة من قبل ولكن لمنع دخول الحيوانات! البحر للجميع».
وكانت الكثير من المسابح قد حظرت ارتداء البوركيني على اعتبار أنه رمز للإسلام السياسي، ويرون أنه لا يتماشى وعلمانية الدولة.
يذكر أن الفنانة اللبنانية ارتدت الحجاب، وكانت قد قررت اعتزال الفن بشكل كامل، ولكنها عادت لتقدم أغاني وأناشيد إسلامية، وعلقت على قرار ارتدائها للحجاب قائلة: «في الفترة التي سبقت قرار الاعتزال، كنت أشعر بتأنيب الضمير.. ولم أكن أفرح عندما كنت أطرح عملاً جديداً».
واضافت: «بينما اليوم فإنني أتعامل مع الفن على أنه رسالة، وكل عمل جديد أقدمه أحاول أن أقدم من خلاله رسالة معينة، كما في أغنيتي الأخيرة عن الأم وسواها من أعمالي الأخرى، وأنا مستمرة بتقديم الفن الهادف».
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