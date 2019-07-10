هريثيك روشان ينصح بالصبر مع «بلطجة» النساء!

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

لا يمكن للمرء المتابع أخبار بوليوود أن ينسى أو يتغاضى بالتأكيد تلك الخلافات الكبيرة التي اشتعلت بين هريثيك روشان وكانجانا رانوت، ورغم مرور السنوات، لم تهدأ حدة تلك الخلافات بل تصاعدت في الآونة الأخيرة من قبل رانوت.

على صعيد الأزمة، وفي محاولة لتجنب كل الخلافات التي قد تطرأ، طلب الفنان الهندي هريثيك روشان من منتجي فيلمه “سوبر 30” الاستعداد لإصدار الفيلم في الفترة من 26 يوليو إلى 12 يوليو، في محاولة لعدم الاصطدام مع فيلم كانجانا رانوت Judgementall Hai Kya في 26 يوليو.

الآن خلال العروض الترويجية لـ Super 30، قرر هريثيك Hrithik Roshan أخيرًا التحدث بشيء من التفصيل عن معركته مع كانجانا.

Advertisements

في حديث مع صحيفة “هندوستان تايمز”، كشف هريثيك روشان كيف تمكن من الحفاظ على الهدوء وسط كل هذا الهجوم الذي تقوم به ممثلة “الملكة” وشقيقتها فريقها الإعلامي.

يقول: “لقد أدركت أنه يجب معاملة المتنمرين والبلطجية بقدر معين من الصبر وعدم الانخراط معهم، على المجتمع المدني والذين يدّعون أنهم منصفون أن يروا ويراقب ما إذا كانت هناك مضايقات أو تحرشات”.

عندما سئل عن الوضع الحالي لمعركته القانونية مع الممثلة الملكة، أوضح هريثيك أنه ليس لديه قضية قانونية مباشرة مع السيدة (كانجانا)، وقال: “قضيتي الوحيدة هي مع الأشخاص المفترض أنهم “مستنيرون” ويرحبون بهذا السلوك الفج، ويسمونه “جرأة”، دون أن يكونوا عقلانيين أو صادقين”.

وبالعودة إلى فيلمه “سوبر 30” القادم، فإنه يعتمد على سيرة حياة عالم الرياضيات “أناند كومار” وبرنامجه التعليمي “سوبر 30”.