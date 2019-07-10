شيلبا شيتي وزوجها يسرقان قُبلة في شوارع لندن

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

تستمتع الفنانة شيلبا شيتي وزوجها راج كوندرا بعطلتهما في الوقت الحالي، حيث يقضيان الوقت في لندن مع طفلهما الصغير فيان وشقيقتها شاميتا شيتي والعائلة بأكملها.

وبفضل صورهم، يعيش متابعيها على السوشيال ميديا معها لحظة بلحظة، وكأنها في بث مباشر، ووسط كل المشاهد الرومانسية في لندن، يعتبر الزوجان أيضًا أحد أكثر الأزواج سعادة في بوليوود،

الفنانة التي ابتعدت مؤقتًا عن السينما، شاركت مقطع فيديو مؤخرًا على حسابها على Instagram، حيث شوهدت وزوجها في قبلة بالطريق العام ووسط شوارع لندن.

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العام الماضي، في مقابلة، تحدثت شيلبا عن كيف بدأت علاقتها مع راج، وأنها لم تكن في البداية ترغب في إقامة أي علاقة، لكن انتهى بي الأمر بالموافقة مع أول مقابلة خاصة بيننا.

بعد قصة حب قصيرة، تزوجت شيلبا من راج في 22 نوفمبر 2009 وفقًا لطقوس الهندية، بحضور الأصدقاء المقربين وأفراد الأسرة. للزوجين ابن في السابعة من عمره يدعى فيان راج كوندرا.

في السياق، تعد شيلبا شيتي من كبار عشاق اللياقة البدنية وهي أفضل امرأة بجسد ممشوق تبلغ من العمر 44 عامًا، وهي تشارك دائمًا نصائح صحية من مطبخها للحفاظ على نمط حياة صحي.