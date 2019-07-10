«مايوه» أحمر يشجع بيرين سآت على الظهور بلا ماكياج تماماً!.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

مازالت الفنانة التركية بيرين سآت الشهيرة بـ«فاطمة» تقضي أجازتها الصيفية في مدينة تشيشمى الساحلية.

بيرين فاجأت متابعيها بصورة جديدة من أجواء أجازتها، ظهرت فيها بطلّة طبيعية جداً، متخلية تماماً عن الماكياج، وكان لافتاً حرصها على استعراض الـ«مايوه» الأحمر الذي بدت ترتديه، حيث كتبت معلقة عليها: «هذا هو البكيني الأحمر الجديد»، لتجد الفنانة الشابة سيلاً من تعليقات متابعيها الذين تنافسوا في التغزل بملامحها الطبيعية، وقوامها الرشيق.

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من ناحية أخرى، انتهت بيرين سآت من تصوير الموسم الأول من مسلسلها الجديد «الهدية»، وهو العمل الذي تعود به إلى جمهورها بعد طويل غياب، ولكن عبر منصة جديدة، تتعاون فيها لأول مرة مع شركة Netflix، وتشارك الفنانة في بطولته أمام محمد جونسور الشهير بـ«الأمير مصطفى»، ميليسا شينولسون، و ميتين آكدولجير، حيث كان مسلسل «السلطانة كوسيم» في موسمه الأول، آخر عمل درامي عُرض لبيرين سآت، وذلك عام 2015.

يُذكر أن شائعة قوية كانت قد انتشرت حول انفصال بيرين عن زوجها، إلا أن النجمة التركية قطعت الشك باليقين برسالة رومانسية مميزة لكينان في عيد ميلاده الأخير، عربت فيها عن شدة ارتباطها بزوجها منذ بداية تعارفهما وحتى الآن، كما سخرت من شائعة الطلاق التي تلاحقهما.