- 1/3
- 2/3
- 3/3
رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
مازالت الفنانة التركية بيرين سآت الشهيرة بـ«فاطمة» تقضي أجازتها الصيفية في مدينة تشيشمى الساحلية.
بيرين فاجأت متابعيها بصورة جديدة من أجواء أجازتها، ظهرت فيها بطلّة طبيعية جداً، متخلية تماماً عن الماكياج، وكان لافتاً حرصها على استعراض الـ«مايوه» الأحمر الذي بدت ترتديه، حيث كتبت معلقة عليها: «هذا هو البكيني الأحمر الجديد»، لتجد الفنانة الشابة سيلاً من تعليقات متابعيها الذين تنافسوا في التغزل بملامحها الطبيعية، وقوامها الرشيق.
من ناحية أخرى، انتهت بيرين سآت من تصوير الموسم الأول من مسلسلها الجديد «الهدية»، وهو العمل الذي تعود به إلى جمهورها بعد طويل غياب، ولكن عبر منصة جديدة، تتعاون فيها لأول مرة مع شركة Netflix، وتشارك الفنانة في بطولته أمام محمد جونسور الشهير بـ«الأمير مصطفى»، ميليسا شينولسون، و ميتين آكدولجير، حيث كان مسلسل «السلطانة كوسيم» في موسمه الأول، آخر عمل درامي عُرض لبيرين سآت، وذلك عام 2015.
يُذكر أن شائعة قوية كانت قد انتشرت حول انفصال بيرين عن زوجها، إلا أن النجمة التركية قطعت الشك باليقين برسالة رومانسية مميزة لكينان في عيد ميلاده الأخير، عربت فيها عن شدة ارتباطها بزوجها منذ بداية تعارفهما وحتى الآن، كما سخرت من شائعة الطلاق التي تلاحقهما.
كانت هذه تفاصيل خبر «مايوه» أحمر يشجع بيرين سآت على الظهور بلا ماكياج تماماً!.. شاهد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جلولي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.