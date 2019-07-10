- 1/3
- 2/3
- 3/3
رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
احتفلت الفنانة اللبنانية سيرين عبدالنور بعيد زواجها الـ12، وشاركت متابعيها أجواء احتفالها بصور رومانسية جمعتها بزوجها فريد رحمة.
سيرين هنأت فريد بجملة واحدة، كتبتها تعليقاً على الصور، وهي: «بحبك لتخلص الدنيي» مع هاشتاج تاريخ زفافهما «8-7-2017»، حيث تلقت النجمة اللبنانية سيلاً من تهاني متابعيها سواء الفانز وحتى من أصدقائها من داخل الوسط الفني، وأبرزهم؛ سوسن أرشيد، جاد شويري، إيمان عاصي، ديما الجندي، جومانا بوعيد، وغيرهم.
يُذكر أن سيرين تزوجت فريد بعد قصة حب طويلة جمعتهما، وقد رُزق الزوجان بطفلين، الأولى «تاليا» يوينو 2011، «كريستيانو» مارس 2018.
من ناحية أخرى، شاركت سيرين عبدالنور في المارثون الرمضاني الماضي في بطولة «الهيبة» بموسمه الثالث أمام النجم السوري تيم حسن، والعمل من تأليف باسم السلكا، إخراج سامر البرقاوي، ويشارك في بطولته، منى واصف، عبده شاهين وأويس مخللاتي، وغيرهم.
على الجانب الغنائي، تحيي سيرين عبدالنور حفل حاشد بمدينة اللاذقية يوم 11 يوليو المقبل بفندق ايتوال.
كانت هذه تفاصيل خبر سيرين عبدالنور تحتفل بعيد زواجها الـ12.. صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جلولي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.