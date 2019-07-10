سيرين عبدالنور تحتفل بعيد زواجها الـ12.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

احتفلت الفنانة اللبنانية سيرين عبدالنور بعيد زواجها الـ12، وشاركت متابعيها أجواء احتفالها بصور رومانسية جمعتها بزوجها فريد رحمة.

سيرين هنأت فريد بجملة واحدة، كتبتها تعليقاً على الصور، وهي: «بحبك لتخلص الدنيي» مع هاشتاج تاريخ زفافهما «8-7-2017»، حيث تلقت النجمة اللبنانية سيلاً من تهاني متابعيها سواء الفانز وحتى من أصدقائها من داخل الوسط الفني، وأبرزهم؛ سوسن أرشيد، جاد شويري، إيمان عاصي، ديما الجندي، جومانا بوعيد، وغيرهم.

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يُذكر أن سيرين تزوجت فريد بعد قصة حب طويلة جمعتهما، وقد رُزق الزوجان بطفلين، الأولى «تاليا» يوينو 2011، «كريستيانو» مارس 2018.

من ناحية أخرى، شاركت سيرين عبدالنور في المارثون الرمضاني الماضي في بطولة «الهيبة» بموسمه الثالث أمام النجم السوري تيم حسن، والعمل من تأليف باسم السلكا، إخراج سامر البرقاوي، ويشارك في بطولته، منى واصف، عبده شاهين وأويس مخللاتي، وغيرهم.

على الجانب الغنائي، تحيي سيرين عبدالنور حفل حاشد بمدينة اللاذقية يوم 11 يوليو المقبل بفندق ايتوال.