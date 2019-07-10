زوج وعد البحري يؤكد خبر انفصالهما مفجرًا مفاجأة

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
انتشر في الأونة الأخيرة خبر انفصال الفنانة السورية وعد البحري، بعد زواج استمر لسنوات، ولكنها لم تعلق على الأمر.
المنتج المصري أحمد البنا، أكد خبر انفصالهما بعد زواج استمر لسنوات و أنجبا خلالها طفل وحيد وهو عيسى.
وفجر البنا مفاجأة حول قصة الانفصال، حيث كشف أن الطلاق وقع منذ شهر ديسمبر 2018 وذلك في أجواء هادئة وبمنتهى التفاهم والتراضي بينهما.
وكشف أن سر التكتم على خبر الانفصال، هو مراعاة لخصوصية لحياتهما الشخصية، وإبعادها عن الصحافة، لأنهما طالما حافظا على ذلك طوال فترة الزواج.
وأوضح أنه اضطر لكشف الستار عن خبر الطلاق الآن بعد تداول الأخبار المثيرة حول ذلك الموضوع وخاصة بعدما لاحظ الجميع وكذلك الأوساط الصحفية ظهورهما كل على حدة في المحافل الفنية، لذلك فإنه قرر تأكيد خبر الطلاق فعليا أمام الجميع.
وكان أحمد البنا، قد أنتج لوعد البحري العديد من الألبومات الغنائية على مدار سنوات زواجهما.
من ناحية أخرى، أعلن أحمد البنا، أنه بصدد تأسيس شركة غنائية جديدة في الفترة القادمة بهدف تبني المواهب الغنائية الشابة من الجنسين.
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