رنا الأبيض تكمم الأفواه بـ «لوك» مبهر احتفالاً بعيد ميلادها.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

خضعت الفنانة السورية رنا الأبيض لجلسة تصوير جديدة بعدسة المصور أحمد زملوط، وافرجت عنها احتفالاً بعيد ميلادها.

رنا شاركت لقطات من الجلسة مع متابعيها، حيث ظهرت فيها بـ«لوك» مبهر، مرتدية «توب» أخضر براق كشف أكثر ما أخفى، كما تزينت بماكياج صارخ، في الوقت الذي اسدلت فيها شعرها بتسريحة مموجة.

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وفي تعليق على الصور، كشفت رنا عن كسرها حاجز الأربعين من عمرها، حيث كتبت: «أجمل مافي التقدم في العمر أنه يجعلك تستصغر أموراً كثيرة كانت تستهلك طاقتك ومشاعرك ... وفتنا بالأربعين وبلشنا نقول حكم ...وفهمنا شو يعني كبرنا بس القلب شباب».

فانز رنا تفاعلوا مع الصور بشكل كبير عبر تعليقات هنأوا فيها الفنانة السورية متمنيين لها عام جديد ملئ بالنجاح والتوفيق، كما تغزلوا في إطلالتها المختلفة، مؤكدين أنها بدت فيها بشكل أكثر جرأة وجاذبية.

من ناحية أخرى، كان مسلسل «ببساطة» آخر ما شاركت رنا في بطولته أمام نزار أبو حجر، محمد حداقي، إنجي مراد، اندريه سكاف، رنا شميس، جيني إسبر، جمال العلي، أحمد الأحمد، باسم ياخور، والعمل من إخراج سيف الدين سبيعي.