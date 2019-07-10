نهى العمروسي تنشر صورة من الذكريات قبل أن يغير المرض شكلها

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رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك
فتحت الفنانة المصرية نهى العمروسي ألبوم ذكرياتها، ونشرت صورة قديمة لها عبر حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام».
نهى نشرت صورة بالأبيض والأسود، حيث كانت على غلاف أحد المجلات، وعلقت قائلة: «من الماضي»، وتلقت الفنانة عدد كبير من التعليقات التي أشادت بشكلها في الصورة.
التغير الكبير الذي حدث في شكل نهى العمروسي لاحظه الجمهور، وقالت الفنانة من قبل أنها أصيبت بداء في الغدة، مما تسبب في تغير ملامحها.
نهى أعلنت مؤخرا أنها بصدد البحث عن مهنة أخرى غير التمثيل وأنها لم تعد قادرة على مواهجة الشللية التي يشهدها الوسط الفني.
نهى العمروسي فنانة مصرية من مواليد عام 1963، تخرجت من المعهد العالي للسينما ومن أهم أعمالها في السينما: «فضيحة العمر، حبق حوش، حدوتة مصرية، جزيرة الشيطان، شمس الزناتي، حنفي الأبهة».
الفنانة المصرية كان آخر أعمالها الدرامية مسلسل «الخانكة»، مع الفنانة غادة عبدالرازق، وتم عرضه في شهر رمضان عام 2016، وشارك ببطولته ماجد المصري، انتصار، نهال عنبر، نهى العمروسي، مشيرة إسماعيل، أحمد عبدالوارث.
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