نشوى مصطفى تهدد زوجة ابنها في حفل زفافهما في أغنية تثير عاصفة على يوتيوب.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

احتفلت الفنانة المصرية نشوى مصطفى بزفاف نجلها عبدالرحمن، يوم الجمعة الماضي بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.

وحرصت نشوى على تقديم أغنية خاصة لنجلها بمناسبة حفل زفافه، وجهت فيها العديد من النصائح لزوجته منة، حول أكثر الأشياء التي يحبها نجلها، كما حذرتها من إغضابه وإلا ستصدى لها بدور الحماة.

وحظيت الأغنية بنجاح كبير منذ الساعات الأولى لطرحها وتصدرت موقع “يوتيوب”، في ساعات قليلة جدًا.

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وكانت الفنانة نشوى مصطفى، قد احتفلت بزفاف نجلها وسط حضور عدد من النجوم ومنهم الفنان ماجد الكدواني ،وعلي ربيع، ولقاء سويدان، وابنتها الفنانة الشابة جومانا،ومنال سلامة، وإيمي سالم، وإدوارد، ورانيا فريد شوقي، ومحمد عبدالرحمن “توتا” وأنوشكا، وعزة مجاهد، وغيرهم.

وكانت نشوى مصطفى، قد أعلنت بعد يومين من حفل زفاف نجلها، عن تعرض سيارتها للسرقة، وأوضحت أنه تم تكسير زجاج السيارة وسرقة كل محتوياتها، لافتةً إلى أن أكثر ما أزعجها هو سرقة اللاب توب الخاص بابنها وحقيبة ملابسه و«بدلة فرحه».