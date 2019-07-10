تنصيب نيللي كريم وآسر ياسين سفيران للنوايا الحسنة.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - دعاء العربي

عقدت المنظمة الدولية للهجرة في مصر مؤتمرًا صحفيًا للإعلان عن تنصيب النجمين المصريين نيللي كريم وآسر ياسين، كسفيرين للنوايا الحسنة للمنظمة، من خلال تواجدهم الواسع في وسائل الإعلام المرئية والمسموعة.

وبصفتهما سفراء النوايا الحسنة، سيساهم النجمان في الدفاع عن حقوق المهاجرين ورفع الوعي حول الأثر الإيجابي للهجرة المنظمة ومخاطر الهجرة غير النظامية وتشجيع الهجرة الآمنة والمنتظمة.

وكان المؤتمر الصحفي قد افتتحه السيد لوران دي بويك، رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في جمهورية مصر العربية المؤتمر بكلمة قال فيها: «نيللي وأسر ليسوا فقط مشهورين لموهبتيهما، ولكن أيضاً لإنسانيتهما وإحساسهما بالآخرين، فهما ينظران إلى ضمير كل واحد منا ويتحدثان معنا من أجل إطلاق العنان لمواهبنا الخفية وحبنا ومشاعرنا».

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وقالت النجمة نيللي كريم في كلمتها: «يشرفني ويسعدني أن يتم تعييني سفيرة النوايا الحسنة للمنظمة الدولية للهجرة في مصر إلى جانب زميلي وصديقي العزيز آسر ياسين، أكثر ما يحمسني لهذا التعيين هو فرصة العمل على مشاريع وحملات ترفع الوعي العام حول هذه القضية الهامة وتدعم مجتمع المهاجرين في مصر».

وأضافت: «أتطلع إلى معرفة المزيد عن التحديات التي تواجه المهاجرين وأتطلع إلي العمل معهم ومع فريق عمل المنظمة وزميلي آسر والأطراف المعنية لمساعداتهم علي تخطي تلك التحديات».

كما أكد النجم آسر ياسين أنه من غير ضعيف لا يوجد قوي، من غير ليل لا يوجد نهار، من غير أسود لا يوجد أبيض، أنا موجود لأنه هو موجود، لو فهمنا فعلا مغزي هذا التعريف سنكون في عالم أفضل بلا شك.