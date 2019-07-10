رسائل هنا شيحة تؤكد توتر العلاقة بينها وبين زوجها.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

وجهت الفنانة المصرية هنا شيحة، عدد من الرسائل المبطنة عبر خاصية الأستوري، بصفحتها الشخصية بموقع “إنستجرام”، الأمر الذي اعتبره الكثيرين ردًا على منشور زوجها الفنان أحمد فولكس، حول العلاقات وعدم القدرة على فهم الناس.

هنا شيحة، قالت في رسائلها والتي تتعلق بالحب والخسارة والغدر: «حين أرفض أن تجرحني يكون حين تتوقف عن سماع ما أريد».

وأضافت: «بكل صدق أتمنى أن تجد روحك السلام.. كسرتني ولكن حصل ذلك فقط لأنك مكسور.. وسأشفى لمعرفتي أنني بحاجة لذلك ولكن يقلقني أن لا تكتشف انك بحاجة للشفاء».

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وكانت هنا شيحة، قد ظهرت في أكثر من مناسبة بمفردها من دون زوجها، الذي ظهر بدوره أخيرًا من دون خاتم الزفاف، الأمر الذي زاد التوقعات بانفصالهما، والملفت أنهما لم يعلقا على الأمر حتى الآن.

شائعات طلاق هنا وأحمد فلوكس انتشرت من قبل بسبب عدم نشر صورهما معا، مما جعل الفنانة بشرى تنشر فيديو لهما معا من داخل منزل الزوجية لتنفي وقوع الطلاق.

أحمد فلوكس تزوج من هنا شيحة بعد قصة حب بينهما، حيث كان الفنان متزوج من مغربية وأنجب منها ابنا، وقصة حبه مع هنا تمت أثناء تصوير مسلسل «نصيبي وقسمتك».