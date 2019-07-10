صحيفة بجنوب أفريقيا تسخر من محمد صلاح بصورة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

سخرت إحدى الصحف في جنوب أفريقيا، من النجم المصري محمد صلاح، لاعب وسط مهاجم منتخب مصر وفريق ليفربول الإنجليزي، بصورة نشرتها، وذلك بعد فوز منتخب جنوب أفريقيا على نظيره المصري بهدف مقابل لاشيء في دور الـ 16 لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

صفحة قناة “نايل سبورت” المصرية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، كانت قد نشرت الصورة الساخرة التي نشرتها إحدى الصحف بجنوب أفريقيا.

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الصورة أظهرت محمد صلاح على هيئة طفل بعد تعديلها ببرنامج “الفوتوشوب” وهو يقف أمام مدافع منتخب جنوب أفريقيا مالومي هالانتي.. وكتبت الصحيفة تعليقا جاء فيه: “اللاعب مالومي مع أحد المشجعين”، في إشارة إلى أدائه وصده خطورة النجم المصري في المباراة التي تواجها بها.

الصورة اثارت ردود أفعال عديدة، فحاول البعض الدفاع عن صلاح، فيما رأى آخرون أن صلاح لم يكن في المستوى المطلوب في البطولة الأفريقية.

يذكر أن منتخب مصر خرج من بطولة كأس الأمم الأفريقية بعد الخسارة في مباراة بدور الـ16، أمام جنوب أفريقيا بهدف نظيف السبت الماضي.