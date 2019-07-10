شكرا لقرائتكم خبر عن لو بتحب جودي جيرلاند..تعرف علي موعد عرض فيلم " JUDY " حول العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتظر قطاع كبيرمن محبي وعشاق النجمة جودي جيلاند عرض فيلم " JUDY " الذي تقوم ببطولته النجمة العالمية رينيه زيلويجر،فمن المقرر أن يتم عرض العمل لأول مرة في روسيا 26 سبتمبر المقبل، و بدور العرض الكندية والاندونيسية والامريكية في 27 سبتمبر المقبل، بينما يتم عرضه في انجلترا وايرلندا في 4 أكتوبر المقبل .

فيلم " JUDY " هو سيرة ذاتيه للمغنية جودي جيرلاند التي تصل لندن في 1968 من أجل احياء سلسلة من الحفلات الغنائية، و يشارك رينيه زيلويجر بطولة الفيلم عدد كبير من النجوم العالمين ومن أبرزهم جيسي باكلي و بيلا رامسي و جتايا ويس وآندي نايمان وغيرهم، و هو من اخراج روبيرت جولد .