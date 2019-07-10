شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو..زين مالك يحقق 104 مليون مشاهدة لكليب A Whole New World والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجاح جديد حققه النجم العالمي زين مالك بأغنيته " A Whole New World " وهي الأغنية الرسمية لـ فيلم Aladdin ، و شارك زين مالك الأغنية المغنية الأمريكية Zhavia Ward ، ووصلت نسبة مشاهدة الأغنية التى تم تصويرها بطريقة الفيديو كليب وتم طرحها على موقع الفيديو الشهير" يوتيوب" لأكثر من 104 مليون مرة خلال شهرين فقط .

يذكر أن فيلم Aladdin يشارك فى بطولته الممثل الكندى المصرى الأصل مينا مسعود، الذى يجسد الأداء الصوتى لشخصية Aladdin، والنجمة نعومى سكوت فى دور Jasmine حبيبة علاء الدين، والنجم العالمى ويل سميث الذى يؤدى دور شخصية Genie.