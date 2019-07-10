مايا دياب تحيي حفلا غنائيا في سوريا بمشاركة جوزيف عطية..اعرف تفاصيله

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد المطربة مايا دياب للمشاركة فى إحياء حفل غنائى ضمن حفلات موسم الصيف 2019، بمشاركة المطرب جوزيف عطية، يوم الجمعة الموافق 19 يوليو في سوريا. من ناحية أخرى طرحت مؤخراً مايا دياب كليب جديد يحمل اسم "خسرنا بعض"، وشاركها الغناء الملحن والمطرب اللبنانى زياد برجى. Advertisements كانت آخر حفلات مايا دياب، في القاهرة الحفل الذي أقامته بمناسبة عيد الحب وشاركها النجم محمد حماقي بمدينة التجمع الخامس بالقاهرة، وأعربت عن سعادتها بالحضور الجماهيرى الكبيرالذي حضر الحفل وتفاعل معها.

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