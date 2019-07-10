شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى قمر لـ"الخليج 365": أنا بصحة جيدة ولم أتعرض لإصابات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النجم مصطفى قمر في تصريحات خاصة لليوم السابع، أنه بخير ولم يتعرض لأي إصابات بعد اصطدام سيارته بأخرى أثناء قيادته على إحدى الطرق.
وأشار قمر، إلى أنه حاليا بصحة جيدة ويشكر كل شخص قام بالاطمئنان عليه.
ويحيى النجم مصطفى قمر حفلا غنائيا كبيرا فى مسقط رأسه الإسكندرية على المسرح الرومانى آخر الشهر الجارى ومن المقرر أن يقدم لجمهوره عددا كبيرا من أغانيه الشهيرة بالإضافة لأغانى ألبومه المقرر طرحه خلال الأيام المقبلة.
ويتعاون قمر فى ألبومه الجديد فيها مع عدد كبير من الملحنين والشعراء والموزعين، من ضمنهم حميد الشاعرى وأيمن بهجت قمر وعمرو مصطفى ومحمد الهادى ووليد سعد وأمير طعيمة ورضا زايد وسامح كريم ومودى سعيد رمضان محمد وأسامة مصطفى وخالد أمين وأحمد علاء الدين، وغيرهم، ويقدم فيه قمر أغانى متنوعة عن ألبوماته السابقة.
كانت هذه تفاصيل خبر مصطفى قمر لـ"الخليج 365": أنا بصحة جيدة ولم أتعرض لإصابات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.