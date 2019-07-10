شكرا لقرائتكم خبر عن 10 إيام تفصل عشاق مسلسل la Casa De Papel عن الموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبقى 10 أيام على عرض الموسم الثالث والجديد من مسلسل الدراما والاكشن la Casa De Papel، المقرر عرضه يوم 19 يوليو الجارى عبر شبكة قنوات نتفليكس التلفزيونية.

وينتظر عشاق المسلسل الإسبانى الشهير، مشاهدة التفاصيل الجديدة التى سيتم سردها فى الجزء الجديد والتى تبدأ بانضمام المحققة للفريق بعد فرارهم إلى احدى الجزر الشاطئية، بالإضافة الى ظهور "برلين" بعد ختام الموسم الماضي بموته أسفل الفندق.

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مسلسل money heist من إعداد أليكس بينا، مقسم على موسمين، الموسم الأول تم عرضه محليًا لأول مرة فى 2 مايو 2017 على قناة أنتينا 3 الإسبانية، وانتهى فى 23 نوفمبر 2017، ثم حصلت شبكة أمريكية على حقوق بث الموسم الأول من السلسلة وقامت بعرضها عالميًا فى 20 ديسمبر 2017، على الرغم من أن الموسم تمت إعادة صياغته فى 13 حلقة بدلاً من العدد الأصلى الذى تضمن من تسع حلقات، وهو يعد من المسلسلات الأكثر مشاهدة فضلا عن حصوله على تقييم 8.3 على موقع إنترنت موفى داتا بيزIMDB .