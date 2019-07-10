شكرا لقرائتكم خبر عن أعجبته فاشترى لها 25 طن ورد..حكاية عمر الشريف مع الفاتنة الإيطالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - 4 أعوام مرت علي رحيل النجم المصرى العالمى عمر الشريف حيث تحل اليوم الأربعاء ذكراه، لكنه رغم الرحيل قادر علي التواجد بيننا بأعماله وسيرته التي لا تنسي أبدا وحواديته ومغامراته أيضا التي مع الوقت تتكشف للعامة خاصة فيما يتعلق بظهوره إعلاميا في التلفزيونات العالمية وحديثه بصراحة أكبر عن مغامراته علي المستوي الشخصي بخلاف لقاءاته في التلفزيونات العربية التي كان يضع فيها خط احمر لا يتخطاه.

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من بين اللقاءات التي ظهر فيها عمر الشريف اعلاميا كان لقاءين بالتليفزيون، وفي كلاهما حكي عمر الشريف عن مغامرة من مغامراته النسائية في إيطاليا، حيث قال الشريف إنه كان فى حدث فنى فى إيطاليا وجلست إلى جواره امرأة فاتنة الجمال، وطلب منها أن يذهب معها لتناول المشروبات الروحية، وبالفعل ذهبا سويا لإحدي صالات الديسكو وعندما دعاها لغرفته بالفندق الذي يقيم به، رفضت فتعجب وغضب، واتجه عمر إلى البار وطلب المزيد من الخمر ثم اتجه للعب البوكر، وأخذ يراهن ويفوز إلي أن اكتشف في صباح اليوم التالي أنه ربح أكثر من مليون دولار أمريكى في الستينات فقرر أن يهدى تلك المرأة 100 ألف دولار على هيئة زهور فاشترى لها ورد بقيمة 100 ألف دولار وصلوا إلى 5 طن وفي نفس الرواية قالت الفتاة أن وصلها 25 طن من الزهور.