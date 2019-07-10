شكرا لقرائتكم خبر عن الستارك والوايت ووكر والذئاب.. أبرز تفاصيل المسلسل الجديد المشتق من GOT والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الكاتب الكبير جورج أر مارتن، مؤلف رواية الجليد والنار المستوحى منها المسلسل الأسطورى Game of thrones، عن بعض التفاصيل الجديدة التى سيتم ضمها فى المسلسل الجديد المشتق أحداثه من GOT.

وبحسب تصريحات مارتن لصحيفة Entertainment Weekly، فإن المسلسل الجديد سيضم عائلة الستارك وبداية تأسيسها، كما سيشهد تواجد الوايت ووكر والموتى السائرين، بالإضافة إلى تواجد الذئاب والماموس فى الحبكة الدرامية التى ستسرد تفاصيل ما قبل مسلسل GOT.

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كما كشف مارتن عن مفاجأة مدوية فى تصريحاته التى نقلتها الصحيفة، وهى عدم تواجد عائلة اللانيستر ضمن أحداث المسلسل الجديد، كونهم عائلة تم تأسيسها حديثاً وأن الأحداث التى ستسرد كانت قبل فترة طويلة جداً من أحداث المسلسل الشهير، وإبرز مارتن تواجد قلعة Casterly Rock الشهيرة التى اتخذها اللانيستر فيما بعد منزل لهم.

وأسدل الستار على مسلسل Game Of Thrones الذى بدأ عرضه فى عام 2011، ويعد من أشهر مسلسلات الخيال العلمى الدرامية، وحقق نجاحًا كبيرًا منذ بداية عرضه على شبكة "HBO" الأمريكية، كما حصل على العديد من الجوائز، وهو يروى قصة ملحمية بين 7 ممالك تتصارع على العرش، وهو مقتبس عن السلسلة الروائية "أغنية الجليد والنار" للكاتب جورج أر أر مارتن، ويشارك فى بطولته عدد كبير من النجوم أبرزهم، إميليا كلارك، كيت هارينجتون، لينا هيدى، نيكولاج كوستير والدوا، بيتر دانكلينج، صوفى ترنر، مايسى ويليامز.