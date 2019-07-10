شكرا لقرائتكم خبر عن "بلاكاوت".. الجزائر تحتضن أول مهرجان للموسيقى الإلكترونية.. 27 يوليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد جمهور الموسيقى الجزائري ليشهد على انطلاق فعاليات كرنفال "بلاكاوت Blackout"، أول مهرجان للموسيقى الإلكترونية في بلاد الجزائر، مساء يوم السبت 27 يوليو.

ويحتضن مسرح المركب الأوليمبي محمد بوضياف، فعاليات النسخة الثامنة من المهرجان الجزائري الوحيد المختص بتسليط الضوء على تجارب الإلكترونيك ميوزيك في الداخل الجزائري ومزجها بأفضل التجارب العالمية، ويضم بلاكاوت في جعبته هذا العام 8 حفلات موسيقية تستمر على مدار يوم واحد بشكل سهرة جماهيرية مطولة على رأسها الدي جي الأوكرانية العالمية جوسي إم Juicy M، والثنائي الصربي ديفولي وماركاورد Divolly & Markawrd، بجانب مشاركة الدي جي الجزائري أحمد جميل غولي الشهير بلقب Djam إضافة إلى الموسيقيين مؤسسي المهرجان Zakfreestyler & Ihan.

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