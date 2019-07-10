شكرا لقرائتكم خبر عن حاتم عمور : أنا رقم واحد في المغرب وعمرى ما هنجح لوغنيت باللهجة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ويعيش عمور حاليا انتعاشة فنية من حيث الإطلالات الموسيقية الرسمية فى كبرى مهرجانات المغرب بالتزامن مع انطلاقه فى رحلة موسم الصيف، وحقق حضورا جماهيريا مؤخرا اقترب من حاجز الربع مليون إبان سهرته الغنائية فى مهرجان تيميتار لموسيقى الأمازيغية والعالمية، ليكشف على هامش الكرنفال ل الخليج 365 عن مدى جديته فى التطوير من مستواه الموسيقى، ومدى تمسكه الكامل بهويته المغربية من حيث الرسالة الفنية، حيث يعتبر نفسه رسول الأغنية المغربية إلى العالم، رافضا التغنى بأى لهجات عربية أخرى، مثلما يسعى الكثير من الفنانين الآخرين لتحقيق انتشار جماهيرى أوسع خارج الحدود المغربية.

"عمرى ما هنجح بالغناء بأى لهجة أخرى غير المغربية، وأرفض خوض التجربة، ولا أخطط التغنى باللهجة المصرية وأتمسك بلهجتى الأم، وأسعى لأمثل الأغنية المغربية فى العالم".. هكذا رد عمورعن تساؤل غيايه عن السوق المصرية والعربية، رغم انفتاح العديد من الفنانين المغاربة على السوق المصرى بشكل خاص لتحقيق نجاح جماهيرى أكثر تأثيرا وأوسع فى صداه والخروج من البوتقة المغربية إلى العالمية، موضحا أنه خاض من قبل تجربة العيش بمصرلمدة ثلاث سنوات قبيل الثورة وتعاقد مع شركة عالم الفن، ولكنه لم يستمر فى السوق المصرية، قائلا: "عشت فى الدقى سنين واكتسبت خبرة موسيقية كبيرة من مصر ومنها بنيت استراتيجيتى الفنية التى أهلتنى للنجاح فى السوق المغربية". كما أضاف عمور أنه لا يحمل فى نواياه الفنية القريبة العودة لمصرفهو يركز على عدة أعمال مغربية جديدة خلال الفترة المقبلة بجانب عدة جولات غنائية، منوها عن إمكانية الرجوع للسوق المصرى عن طريق دويتو غنائى لو تم بالأساس، متمنيا الغناء مع الهضبة عمرو دياب أو عمل ديو مع محمود العسيلى، الذى وصف علاقته به بالمقربة وكونه صديقا له، مؤكدا أن الجمهورهومن يصنع الفنان ومسيرته ونجاحه، مبديا سعادته بوصف جمهور له بأنه من أهم الفنانين المغاربة حاليا، وربما يكون الرقم واحد فى المغرب فى نظرهم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حاتم عمور : أنا رقم واحد في المغرب وعمرى ما هنجح لوغنيت باللهجة المصرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.