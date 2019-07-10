نجلاء بدر بسيارة فارهة ونسرين طافش في إيطاليا.. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد– محمد مجدي:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ24 ساعة الماضية، عبر صفحاتهم بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن، خلال 24 ساعة:

نجلاء بدر

نشرت الفنانة نجلاء بدر صورة جديدة، عبر صفحتها الرسمية بموقع "إنستجرام"، وظهرت فيها وهي تقود سيارة فارهة.

السلطانة هويام

نشرت النجمة التركية مريم أوزرلي، الشهيرة في الوطن العربي باسم السلطانة هويام، عبر حسابها على "إنستجرام" صورة جديدة لها ظهرت في بإطلالة أنيقة.

ريهام أيمن

نشرت الفنانة ريهام أيمن صورة جديدة، عبر صفحتها الرسمية بموقع "إنستجرام"، وظهرت فيها بإطلالة كاجول، ونالت الصورة إعجاب الجمهور.

نسرين طافش

نشرت الفنانة نسرين طافش صورة لها، عبر حسابها على إنستجرام، من إيطاليا، وظهرت بإطلالة كاجول.

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منة فضالي

نشرت الفنانة منة فضالي صورة له، عبر حسابها على إنستجرام، وظهرت فيها بإطلالة أنيقة، وعلقت عليها: "ليس لدي وقت لكي أكره من يكرهوني، لأنني مشغولة بحب من يحبني".

محمد عز

نشر الفنان محمد عز صورة جديدة، عبر صفحته الرسمية بموقع "إنستجرام"، ظهر فيها بإطلالة رياضية ومفتول العضلات.

أنابيلا هلال

نشرت المذيعة انابيلا هلال صورة جديدة، عبر صفحتها الرسمية بموقع "إنستجرام"، من أحدث جلسة تصوير، وظهرت فيها بإطلالة جذابة.

كندا حنا

نشرت الفنانة كندا حنا صورة جديدة، عبر صفحتها الرسمية بموقع "انستجرام"، من أحدث جلسة تصوير، ونالت الصورة إعجاب الجمهور.

بسمة

نشرت الفنانة بسمة صورة جديدة، عبر صفحتها الرسمية بموقع "انستجرام"، من أحدث جلسة تصوير، وظهرت فيها وهي تتحدث في تليفون أسود قديم.

محمد إمام

نشر الفنان محمد إمام صورة جديدة، عبر صفحته الرسمية بموقع "إنستجرام"، ظهر فيها بإطلالة كاجوال مرتديا نظارة شمس.