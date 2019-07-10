صور| هجوم سعودي قاسِ وقليل من الدعم لرانيا يوسف بعد تعليقها على "إسقاط الولاية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

تسبب تعليق الفنانة رانيا يوسف على التقارير الصحفية التي تناولت دراسة مشروع قانون بإسقاط الولاية بعد سن الـ18 في السعودية، في إحداث حالة من الجدل والهجوم عليها من قبل السعوديين.

وكتبت يوسف عبر حسابها على تويتر: "نعم لإسقاط الولاية بعد الـ18، نعم لحرية المرأة، نعم لنجاح المرأة، نعم لاستقلال المراة"، واختتمت تغريدتها بهاشتاج "إقرار إسقاط الولاية بعد الـ18"، ووضعت علم المملكة العربية السعودية.

لكن ذلك لم يعجب الكثير رواد موقع التواصل بالسعودية، بينهم سيدات، وأيضا المصريين، ولم يخل الأمر من إعجاب البعض بكلماتها.

وكتب أحد المصريين: "لا دخل لك بالسعودية وقراراتها، خليكي بنفسك لأنك ستتلقين ردودا تؤلمك، السعوديين والسعوديات لهم شأنهم، وهم من يتكلمون عن هذه الأمور، وكفانا ما شاهدناه منك من مناظر تسيء لنا نحن المصريين أولا وقبل أي شعب أخ، أنت آخر واحدة يحق لك الكلام عن السعودية وأهلها الكرام".

وكتبت متابعة سعودية: "الشأن ليس شأنك!! ومع ذلك فالمرأة السعودية لهاحرية الفكر والاختيار لها حرية الانطلاق وفقاً للضوابط الشرعية التي تعرفها جيدا وتحترمها وهي ناجحة ومتفوقة ومتمكنة ومستقلة وأثبتت نفسها في شتى المجالات.المرأة السعودية مصدر فخر واعتزاز ولا هي بحاجة لك ولأمثالك بأن يتدخل ويملي عليها شعارات".

وكتبت متابعة أخرى: "طبيبات ومهندسات ومحاميات وعالمات تخرجوا ونجحوا من تحت ولاية أهلهم"

وقالت متابعة: "نحن سعوديات؛ طبيبات ،ومدرسات مهندسات، ومحاميات،و طالبات... قادرات قويات قائدات لا نحتاج لم يتدخل في شؤوننا ونحن فخورات بأبائنا واخواننا وازواجنا ولولايتهم نعم للهوية الإسلامية نعم لسترنا وغطانا".

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وكتبت متابعة: "ما أدري شلون متفرغة لشؤون غيرك، وأنتِ مو خالصة، كل يوم بالمحاكم وقضايا أشكال ألوان!".

وقال متابع: "إنتي مصرية، أهل مصر نفسهم بريئين منك، وتدخلين في قرارات دول أخرى، وحابة تفرضين رايك بالقوة؟ والله مشكلة!".

وأضاف آخر: "كتبت اسمها بجوجل طلع لي رانيا يوسف بتهمة ارتكاب الفعل العلني الفاضح والتحريض على الفسق والفجور ونشر الرذيلة التي تخالف الأعراف والتقاليد السائدة في المجتمع المصري".

وكتبت أخرى: "نحبك نحبك نحبك"، وقالت أخرى: "رانيا الجميلة".

فيما كتب آخر: "شكرا لأنك ما خيبتي ظن اللي وقفوا معاكي"، فيما قالت أخرى: "فخر النساء".

فيما علقت متابعة مصرية: "مش من الذوق إنك تدعمي أو تعارضي قرار هو في الأساس شأن داخلي، لا يخصنا ولا له تأثير سلبي أو إيجابي علينا ولا حتى هيعود علينا بنفع او ضرر، ولا له علاقة بأي حد خارج حدود دولتهم، وزي ما احنا مش بنسمح لحد يبدي رايه في قوانيننا الداخلية، هما كمان من حقهم إن محدش يتدخل فيما يخصهم".

فيما علق شخص إماراتي: "سبحان الله الكل عاوز يتدخل بأمور السعودية الداخلية".

وكتبت متابعة سعودية: "الأمر ليس أمرك! المرأة السعودية لها حرية الفكر والاختيار وفقا للضوابط الشرعية التي تعرفها وتحترمها وهي ناجحة ومتفوقة ومتمكنة ومستقلة وأثبتت نفسها في شتى المجالات، المرأة السعودية ولدت وستموت شامخة بقدرتها وشرفها وطهارتها وعفتها، "لسنا بحاجة لرأيك"