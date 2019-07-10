خاص| دوللي شاهين تطمئن جمهورها بعد تعرضها لحادث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

طمأنت الفنانة اللبنانية دوللي شاهين جمهورها على حالتها الصحية.

وقالت شاهين، في تصريحات لـ"الخليج 365، أن الأمر بسيط، وحالتها الصحية جيدة، وتأثير الحادث ليس كبيرا، مختتمة حديثها بـ"الحمد لله بخير".

وكانت دوللي شاهين قد نشرت عبر حسابها بموقع "إنستجرام" صورة لسيارتها المتهشمة، جراء حادث تعرضت له في كندا.

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وكتبت دوللي: "الحمد لله.. قدر ولطف"، وتفاعل معها الجمهور وتمنوا لها السلامة.

يذكر أن الفنانة اللبنانية دوللي شاهين احتفلت مؤخرا بعيد ميلادها.