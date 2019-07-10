دعما للمرأة والمثليين.. نيكي ميناج تنسحب من حفل السعودية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

أعلنت مغنية الراب الأمريكية نيكي ميناج، اليوم الثلاثاء، انسحابها من الحفل، الذي كان مقررا إقامته في السعودية الأسبوع المقبل، دعما لحقوق المرأة والمثليين، وفقا لوكالة رويترز.

وقالت ميناج في بيانها: "بعد تفكير متأنٍ قررت عدم المضي قدما في حفلتي المقرر إقامتها بمهرجان جدة العالمي، على الرغم من أنني لم أكن أريد أكثر من أن أقدم عرضي أمام الجمهور في السعودية، لكن بعد زيادة إلمامي بالأمور أعتقد أن من المهم بالنسبة لي أن أوضح دعمي لحقوق النساء ومجتمع المثليين وحرية التعبير".

وكان الإعلان عن حفل نيكي ميناج في السعودية، قد أحدث حالة من الجدل في الأوساط السعودية، بسبب الجرأة المعروفة عن المطربة الأمريكية، والاستعراضات التي تقدمها.