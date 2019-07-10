كاشفا سبب غيابه.. نبيل الحلفاوي: "لم أعتزل الفن"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

نشر الفنان الكبير نبيل الحفاوي، عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر"، تغريدة يرد بها على سؤال أحد متابعيه عن اعتزاله اعمل الفني، وحديثه في كرة القدم.

وكتب الحلفاوي: "لا يا إسلام ما اعتزلتش ولا حاجة.. بس حصلت ظروف عائلية العام الماضي وامتدت إلى الشهور الأولى من هذا العام واضطررت للاعتذار بسببها عن الأعمال التي عرضت علي، أما عن الكورة فهي مهرب مهم من الظروف الضاغطة.. على الأقل كي لا أصدر لكم طاقة سلبية".

وكان آخر اعمال الفنان نبيل الحلفاوي مشاركته في مسلسل "أمر واقع" من بطولة الفنان كريم فهمي، وتأليف محمد رفعت، إخراج محمد أسامة.