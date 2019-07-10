آثارت الفنانة رانيا يوسف، جدلًا عبر مواقع التواصل الإجتماعي، عقب منشور لها عبر صفتحها الرسمية لتأييدها قرار إسقاط الولاية عن الفتاة السعودية بعد عمر الـ 18، وكتبت رانيا في تغريدة لها قائلة: "نعم لاسقاط الولاية بعد الـ 18 نعم لحرية المرأة، نعم لنجاح المرأة نعم لاستقلال المرأة".
حيث تصدر هاشتاج "اقرار_إسقاط_الولاية_بعد_الـ18"، تريند موقع "تويتر"، وأثار الأمرجدلا كبيرًا واختلاف في وجهات النظر بين رواد مواقع التواصل، ومع ابداء رأي الفنانة رانيا يوسف ترك رواد مواقع التواصل موضوع النقاش الأساسي وأهتمو برأي "رانيا" حتي تصدرت ترند تويتر .
إلغاء الولاية عن الفتاة السعودية بعد سن الـ 18
قرار إلغاء الولاية هو رفع وصاية الرجل
فستان رانيا يوسف خالد في ذاكرة الجمهور
ويذكر للفنانة رانيا يوسف بعض المواقف التي لاقت غضب الجهور، فيما اشتهرت بأدوارها في السينما المصرية، وأنها أثارت الكثير من الجدل خلال الفترة الماضية بسبب فستان جريء ارتدته في ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي .
كانت هذه تفاصيل خبر بعد تأييدها إسقاط الولاية عن الفتاة السعودية.. فستان رانيا يوسف في الذاكرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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