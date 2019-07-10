بعد تأييدها إسقاط الولاية عن الفتاة السعودية.. فستان رانيا يوسف في الذاكرة

آثارت الفنانة رانيا يوسف، جدلًا عبر مواقع التواصل الإجتماعي، عقب منشور لها عبر صفتحها الرسمية لتأييدها قرار إسقاط الولاية عن الفتاة السعودية بعد عمر الـ 18، وكتبت رانيا في تغريدة لها قائلة: "نعم لاسقاط الولاية بعد الـ 18 نعم لحرية المرأة، نعم لنجاح المرأة نعم لاستقلال المرأة".

حيث تصدر هاشتاج "اقرار_إسقاط_الولاية_بعد_الـ18"، تريند موقع "تويتر"، وأثار الأمر

إلغاء الولاية عن الفتاة السعودية بعد سن الـ 18

جدلا كبيرًا واختلاف في وجهات النظر بين رواد مواقع التواصل، ومع ابداء رأيترك رواد مواقع التواصل موضوع النقاش الأساسي وأهتمو برأي "رانيا" حتي تصدرت ترند تويتر .

قرار إلغاء الولاية هو رفع وصاية الرجل

فستان رانيا يوسف خالد في ذاكرة الجمهور

عنبمجرد بلوغها سن الـ18 عاما، لإعطائها حقوقها في استخراج جواز سفر مستقل والسفر خارج المملكة، ومباشرة حقوقها كشخص بالغ له الحق في التصرف في شئونه دون ولي أمر.

ويذكر للفنانة رانيا يوسف بعض المواقف التي لاقت غضب الجهور، فيما اشتهرت بأدوارها في السينما المصرية، وأنها أثارت الكثير من الجدل خلال الفترة الماضية بسبب فستان جريء ارتدته في ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي .

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