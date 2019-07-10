شكرا لقرائتكم خبر عن المطربة فرح سراج تتغنى بالموروث الأردنى فى أمريكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشد المطربة الأردنية فرح سراج رحالها إلى الولايات المتحدة الأمريكية لإحياء أجدد حفلاتها الغنائية في ولاية كنتاكي، وذلك في تمام السابعة مساء الخميس المقبل.

فرح سراج مطربة أردنية قادمة من عمان، لقبت بسفيرة الموسيقى الأردنية للعالم، وتمكنت من الوصول إلى العالمية بعروضها الغنائية على أكبر وأعرق المسارح الدولية، منها اعتبارها أول مغنية عربية تشدو فى قاعة جوائز نوبل للسلام بالنرويج، بجانب عرضها فى المنتدى الاقتصادى العالمى ومركز جون كنيدى، وحققت نجاحًا واسعًا فى الهند إبان تقديمها رائعة "زاريا" مع الموسيقى الهندى الكبير آر رحمن عبر منصة "إم تى فى"، وتربعت الأغنية على المركز الأول فى الاستماع على مستوى الهند، كما نالت فرح جائزة الأمم المتحدة للإنسانية لجهودها الفنية فى تسليط الضوء على قضايا اللاجئين وحقوق المرأة فى أعمالها، ومثلت الأردن فى المغرب فى افتتاح مهرجان فيزا فور ميوزيك بالرباط نوفمبر المنصرم ومن أشهر أغانيها "دجي يا ربابة".