شكرا لقرائتكم خبر عن "عربية أنا" أغنية جديدة لـ سمية الخشاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت النجمة سمية الخشاب من تسجيل أغنية جديدة بعنوان "عربية أنا"، وهي من كلمات محمد حسن وهشام صادق ومن ألحان سمية الخشاب، وتوزيع محمود الشاعري وهو التعاون الأول بينهما، وتقول كلمات الأغنية عربية أنا.. قالوا فيها الجمال هبة من ربنا.. القوام والدلال عربية أنا والتاريخ ياما قال عربية أنا.. شمس وقت الغروب عربية أنا صعب عنها تتوب وعربية أنا.. أقوي من الخيال". Advertisements الأغنية فكرة سمية الخشاب فيبدو أنها تركز فى الفترة الحالية في الغناء للمرأة، وبالتحديد علي قضايا المرأة العربية الشرقية بصفاتها وملامحها، خاصة بعد نجاح أغنيتها "بتستقوى"، والتى صورتها على طريقة الفيديو كليب من إخراج جميل المغازى، وذلك تزامنا مع شهر المرأة، والتى تحارب من خلاله العنف ضد المرأة. أغنية "بتستقوى" غناء وألحان سمية الخشاب، كلمات هشام صادق، وإخراج جميل المغازى وحققت نجاحا كبيرا وملايين المشاهدات.

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