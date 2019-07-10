شكرا لقرائتكم خبر عن أخيرا.. لطيفة تغنى فى تونس بعد أزمة منعها من الغناء فى بلدها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الفنانة التونسية لطيفة إحياءها عددا من الحفلات الصيفية فى بلدها، وذلك بعد أيام من إعلانها تعرضها لحرب مستمرة منذ 9 سنوات تمنعها من الغناء فى بلدها تونس، وذلك بعد إلغاء حفلتن لها فى صفاقس وبنزرت، مطالبة وزير الثقافة التونسى بالتدخل لوضع حد لهذه المشكلة.

وكانت لطيفة قد قالت عبر حسابها على مواقع التواصل الاجتماعى: "جمهورى الغالى فى بلادى تونس نحبكم برشه، وإذا أنا وصلت لما وصلت إليه فهذا بفضل دعمكم لى أولا ودعم كل جمهورى فى الوطن العربى، لكن للأسف هنالك حملة ضدى لا أعرف مصدرها ولا سببها".

وأضافت لطيفة: "أعتذر لجمهورى الغالى فى صفاقس أولا، فقبل موعد الحفل الذى أعلنت عنه فى برنامج تليفزيونى بخمسة أيام، وهو افتتاح مهرجان صفاقس الدولى وبعد أن تلقينا كل تذاكر السفر لمجموعة 12 شخصا بُلغت اليوم بأن الحفل ألغى، لماذا وما السبب؟ لا أعرف".

وتابعت لطيفة: "أتمنى إجابة رسمية من وزير الثقافة محمد زين العابدين على ما يحصل معى منذ 9 سنوات ومن وراء هذه الحرب وما سببها، أعتذر مرة أخرى لجمهورى وولاد بلادى فى كل تراب الجمهورية التونسية، أحبكم وفضلكم عليا بعد ربنا كبير".

واختتمت لطيفة تغريداتها، متسائلة: "من له مصلحة فى تغييبى عن جمهورى فى تونس؟".

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