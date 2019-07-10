شكرا لقرائتكم خبر عن فى ذكرى وفاته الـ13..ماذا قال عبد المنعم مدبولى عن الكوميديا فى مصر ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبد المنعم مدبولى هو واحد من فناني الزمن الجميل، يمتلك العديد من المواهب وليس التمثيل فقط، فأبدع فى المسرح، وقام بالإخراج والتمثيل فى أنجح المسرحيات، كما ساهم فى تكوين فرق مسرحية عديدة أهمها " المدبوليزم " كما تخرج على يديه العديد من نجوم الكوميديا مثل، وسعيد صالح عادل إمام، يونس شلبي، محمد صبحى وغيرهم كثيرون، وربما انشغاله بالمسرح أدى إلى تأخير ظهوره فى السينما، ولكنه ترك علامات سينمائية مهمة مثل "الحفيد ـ مولد يا دنيا ـ إحنا بتوع الأتوبيس".

وبمناسبة ذكرى وفاته اليوم الثلاثاء ينشر ”الخليج 365” حوار نادر له مع الإعلامية فريال صالح، ودار الحوار عن الكوميديا، وانتشارفرق القطاع الخاص الموجودة حاليا ، والوجوه الجديدة، وظهورتلك الأشياء الجديدة مكسب كبير فهى تفرز الكثير من المواهب فى مختلف المجالات الفنية.

وأضاف أن الشعب المصرى هو شعب ضحوك بطبعه، لذا رغم اللغط الذى يشوب الكوميديا إلا أن الكوميديا مازالت ولا تزال موجودة فى مصر.