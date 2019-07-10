شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. على ربيع وأوس أوس يحضران العرض المسرحى "أليس فى بلاد العجائب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حضر نجما مسرح مصر على ربيع ومحمد أسامة الشهير بـ"أوس وأوس" العرض المسرحى "أليس فى بلاد العجائب" على مسرح البالون.

وعن رأيه فى المسرحية قال "أوس أوس": "شاهدنا مسرحية أليس فى بلاد العجائب، بطولة نجمة مصر مروة عبد المنعم، وصديقنا مصمم الاستعراضات والممثل الجبار ضياء شفيق، من إخراج محسن رزق، بجد من أسعد الأيام فى حياتنا، وكل الكاست عامل مجهود خرافى".

يذكر أن محسن رزق مخرج العرض المسرحى "أليس فى بلاد العجائب" أعلن أن العرض حقق حقق 2 مليون و350 ألف جنيه فى 90 ليلة، وشاهدها حوالى 55 ألف مشاهد.

"أليس فى بلاد العجائب" من إنتاج فرقة «تحت 18» برئاسة الفنان وليد طه، وبطولة الفنانين «مروة عبد المنعم، ضياء شفيق، حسن الشريف، هبة محمد، بسمة ماهر، نور الشرقاوي، كريم عبد الشافي، محمد عمر، أحمد شومان، أحمد حمودة، ليلى عبد الحميد، محمد فايز، عمر إيهاب، حمادة محمود، مصطفى محمد، نادين خالد، نور شادى، أحمد عبد المعبود، حور الشاذلي».

ومن أشعار عادل سلامة، وألحان جون خليل، وموسيقى مارك إسكندر، استعراضات ضياء شفيق، ديكور حازم شبل، إضاءة أبو بكر الشريف، ملابس نعيمة عجمي، مخرج منفذ عماد عبد العظيم، وإيهاب علوان، مساعد مخرج دعاء عبد الرحمن، وأحمد مصطفى وياسر جمعة وأحمد طارق، تأليف وإخراج محسن رزق.

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