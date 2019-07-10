شكرا لقرائتكم خبر عن بعد 24 ساعة من انتهاء المباراة.. أصالة تهنئ المنتخب التونسى بعد فوزه على غانا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رغم مرور 24 ساعة على انتهاء مباراة المنتخب التونسى ونظيره الغانى، يبدو أن أصالة عرفت هذا الخبر توًا، إذ هنأت النجمة السورية عبر صفحتها صفحتها الرسمية على إنستجرام نسور قرطاج بعد التأهل لدور الـ8 فى مسابقة كأس الأمم الأفريقية.

وكتبت أصالة فى تهنئتها: "تونس الخضرا.. تونس الطيّبة ورجالها الأبطال، ألف مبروك يارجال"، وجاءت تلك الكلمات مصحوبة بعلم دولة تونس.

وطرحت النجمة أصالة أغنية جديدة تحمل اسم"كبير الشوق"، عبر قناتها الرسمية على يوتيوب، وهى من كلمات الجابر، وألحان أسامه العطار، وتوزيع محمد صالح.

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ويقول مطلع الأغنية: "كبير الـشـوق لو تدرى الوَلَه له عهد وله حقوق، على مـن حَنّ وتولَّه.. سهر ليله.. ومسَك زامه، أعَرفك يا بَعَد عمرى جنابك فى السما من فوق، واشوفك يامعالى الحب وغيرى الحب مارامه".

وتعمل حاليا أصالة على التجهيزات النهائية لألبومها الجديد، المقرر طرحه خلال الفترة المقبل، إذ تتعاون مع العديد من الشعراء والملحنين.

وأحيت مؤخرًا حفل غنائى فى السعودية وقدمت من خلاله عددا كبيرا من أغانيها القديمة والحديثة والتى تفاعل معها جمهور السعودية.