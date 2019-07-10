شكرا لقرائتكم خبر عن اتعلقوا بالويرات " مشهد أكشن يجمع تامر حسنى والصاوى فى "كل سنة وأنت طيب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى النجمين تامر حسنى وخالد الصاوى من تصويرعدة مشاهد أكشن ضمن أحداث فيلم "كل سنة وأنت طيب"، المقرر طرحه بدور العرض السينمائى خلال الفترة المقبلة، من إخراج سعيد الماروق، وكان المشهدين عبارة عن تعلق تامر والصاوى فى الهواء عن طريق "الوايرات" بسبب إحدى الحوادث مع مصمم الأكشن "اندرو" ، وذلك فى استديو النحاس بالهرم.

وفى سياق متصل، لم يحدد القائمون على العمل موعد لطرح الفيلم فى دور السينما، لاسيما أنه يتبقى 10 أيام وينتهى صناع الفيلم من التصوير بشكل نهائى، ليبدأ مخرج العمل عمليات المونتاج والمساج ووضع الموسيقى التصويريه والجرافيكس، ليصبح العمل جاهز للعرض مباشرة فى أقرب وقت .

فيلم "كل سنة وأنت طيب" بطولة تامر حسنى، زينة، خالد الصاوى، عائشة بن أحمد، نانسى صلاح، محمد سلام، وآخرون، تأليف محمد عبد المعطى، إخراج سعيد الماروق.





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