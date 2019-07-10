شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو وصور كاردي بي تحصد 100 مليون مشاهدة علي "يوتيوب" بكليب "Be Careful" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "كاردي بي " اسم ارتبط بتحقيق النجاحات و ذلك منذ ظهورها الأول علي الساحة، فأصبح لها بصمة مهمة في عالم الموسيقي والغناء وحصد أهم الجوائز العالمية وذلك بالرغم من أن عمرها لم يتجاوز 26 عاما فقط.

استطاعت كاردي بي أن تحقق نجاح جديد بكليبها " Be Careful " الذي أطلقته في مايو 2018 و قام بإخراجه جورا فرانتسيز، حيث وصلت نسبة مشاهدة الكليب حتي الآن علي موقع الفيديو الشهير" يوتيوب "لأكثر من 100 مليون مشاهدة .

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كاردي بي بالكليب (2)



كاردي بي بالكليب (3)